Sept personnes ont trouvé la mort et quarante-deux autres ont été blessées dans treize accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures au niveau national, selon un bilan rendu public samedi par la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi avec un mort et six blessés suite à deux accidents de la circulation, note la même source.

Par ailleurs, 19 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffes bains ont été secourus, durant la même période, par les éléments de la Protection à travers les wilayas de Naâma, Annaba, Médéa et Tlemcen, ajoute le bilan.