Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan publié dimanche par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M'sila avec 5 décès et 33 autres personnes blessées suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs, suivie du renversement de ce bus sur la RN 08 au niveau de la commune et daïra d'Aïn Lahdjel, précise la même source. Les éléments de la Protection civile sont intervenus également pour porter assistance à 18 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe bains au niveau des wilayas de Chlef, Tebessa, Tlemcen, Sétif, Boumerdès, Tindouf et Batna.