Une baisse du nombre de morts due aux accidents de la circulation au niveau national , a été enregistrée durant les sept (7) derniers mois et ce avec un taux de plus de 21% par rapport à la même période de l'année dernière, indique lundi la délégation de sécurité

routière.Un total de 10.554 accidents de la circulation a été enregistré au niveau national, ayant entrainé la mort de 1549 personnes, précise la délégation dans un communiqué.Par ailleurs, un total de 14.244 personnes ont été blessées durant les 7 premiers mois de l'année en cours, ajoute-t-on de même source, soulignant que tous ces indicateurs ont connu une baisse par rapport à la même période de l'année dernière.La délégation de sécurité routière a enregistré également une baisse du nombre d'accidents (-23,74%), de morts (-21,33%) et de blessés (-25,67%) durant les 7 premiers mois de l'année en cours (de janvier à juillet 2020), et ce par rapport à la même période de l'année précédente.