Quinze personnes ont trouvé la mort et 603 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 72 heures à travers le territoire national, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tiaret avec 4 personnes décédées et 16 blessées lors de 12 accidents de la route, précise-t-on de même source.

Concernant le dispositif de surveillance des plages, 2.372 personnes ont été sauvées de la noyade par les agents de la Protection civile qui déplore, cependant, le décès de neuf (09) personnes par noyade en mer: 3 à Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à Bejaia, 1 à Jijel et 1 à Skikda.

La Protection civile déplore, également, le décès de 2 personnes dans des points d'eau: un enfant âgé de 12 ans repêché d'une retenue collinaire au lieudit El Biadha, commune Essadraia, dans la wilaya de Médéa, et un autre enfant de 8 ans noyé dans une mare, au village Arak, commune d'Ain M'Guel, dans la wilaya de Tamanrasset.

Concernant les incendies de forêt et de récolte, la Protection civile a enregistré durant la même période 70 incendies ayant causé des pertes estimées à 716 ha de forêt, 193 ha de maquis, 610 ha d'herbe, 18.915 bottes de foin ,6.992 arbres fruitiers et 977 palmiers.

La Protection civile note que "l'intervention rapide et la mobilisation permanente de (ses) secours ont permis le sauvetage de milliers d'hectares de végétation, ainsi que la protection des citoyens et leurs biens".

En matière d'activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 72 heures 98 opérations de sensibilisation à travers 29 wilayas (75 communes), rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Ces unités ont effectué, en outre, 157 opérations de désinfection générale à travers 30 wilayas (79 communes) ayant touché l'ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, ainsi que les zones urbaines.La Protection civile a procédé, aussi, à la mise en place de dispositifs de surveillance dans 4 sites d'hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés, à travers 3 wilayas: Tipasa, Boumerdès et Illizi.