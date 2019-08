Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 25 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public samedi. L'accident ayant causé le plus de victimes s'est produit dans la wilaya de Sidi Bel Abbès où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées

lorsqu'un train de voyageurs a percuté un véhicule léger sur une voie ferroviaire dans la commune de Ben Badis, précise-t-on de même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 87 incendies en milieu naturel qui ont causé des pertes estimés de 81 ha de surface de forêts, 51 ha de maquis, 78 ha de broussailles, ainsi que 1.414 arbres fruitiers et 1.820 bottes de foins.