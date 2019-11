Les accidents de la route survenus à travers l'ensemble du territoire national au cours des dix (10) premiers mois de 2019 ont fait 2.849 morts et 26.947 blessés, selon un bilan publié mercredi par le Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR). Le bilan fait état de 19.469 accidents de la route, survenus en zones urbaines et rurales à travers l'ensemble du territoire au cours des dix (10) premiers mois de 2019, qui se sont soldés par 2.849 morts et 26.947 blessés. Par rapport à la même période de l'année précédente, le CNPSR note un recul du nombre d'accidents (-139 accidents) et du nombre de blessés (-1.124 personnes) et une augmentation du nombre de morts (+24 victimes).