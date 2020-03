Quatre personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 48 heures, indique samedi la Protection civile dans un communiqué relatif aux différents types d’interventions de ses unités.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile de la wilaya d'Alger sont intervenus sous la supervision du Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourrelaf, suite au glissement de terrain survenu au chantier de construction à la cité AADL dans la nouvelle ville de Sidi-Abdellah (commune de Mehalma) et qui a causé la mort à deux (2) ouvriers et des blessures à deux (2) autres.En outre, 16 équipes d'intervention composées de 13 camions d’incendie, une (1) échelle mécanique et deux (2) ambulances ont été mobilisées pour l'extinction d’un important incendie déclaré vendredi au niveau du marché couvert "Dubaï" à Ain Benian et qui a duré plus de deux heures de temps. L'incendie n'a pas causé de pertes humaines, précise le communiqué.