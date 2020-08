Cinq personnes ont trouvé la mort et 213 autres ont été blessés dans des accidents de la route, survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi ce mercredi par les services de la protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger où deux personnes sont décédées et 13 autres blessées.Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forets, il a été enregistré, durant la même période, 17 incendies ayant causé des pertes estimées à 813 ha de forêt, 440 ha de maquis, 326 ha d’herbes, 2350 bottes de foins et 300 arbres fruitiers brulés.A noter aussi l’intervention des secours de la Protection civile suite à une explosion, suivie d’un effondrement à l’intérieur d’une mine d’exploitation du zenc, au lieu dit Chaâba El-Hmara, dans la commune d’Ain Azal, wilaya de Sétif, causant le décès de deux personnes et la blessure à une autre.

D'autre part, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour le repêchage des corps de deux personnes décédées noyés en mer à la plage Azefoune dans la wilaya de Tizi-Ouzou. En ce qui concerne les activités de lutte contre la propagation du

Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 122 opérations de sensibilisation à travers 16 wilayas où les citoyens ont été appelés à respecter le confinement, ainsi que les règles de la distanciation physique, parallèlement aux opérations de désinfection ayant touché l’ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles auniveau de 17 wilayas du pays.