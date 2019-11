Six (06) personnes sont mortes et 44 autres ont été blessées dans huit accidents de la route, survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bechar où 3 personnes sont décédées et 25 autres blessées suite à 3 accidents de la circulation. Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 7 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains, dans plusieurs wilayas du pays, selon la même source, précisant qu'un homme âgé de 41 ans est décédé à Tipaza suite à l'inhalation du monoxyde de carbone, émanant d'un chauffage traditionnel. Les unités de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenues pour l’extinction de 4 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas de Boumerdes, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et d'Alger où un incendie qui s'était déclaré dans un hangar de stockage de produits alimentaires a causé des gênes respiratoires à trois personnes, traitées sur place.