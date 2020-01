Huit (8) personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus à travers le territoire national durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de wilaya d'Alger, avec 2 personnes décédées heurtées par un véhicule utilitaire au niveau du palais des expositions, commune d'El Mohammadia, et au niveau de la wilaya de Blida avec 2 personnes décédées qui étaient à bord d'une motocyclette, heurtée par un véhicule utilitaire sur l'autoroute Est-Ouest, commune de Boufarik, précise la même source.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont déploré le décès d'une personne par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à l'intérieur de son domicile sis à la cité 570 lots, commune et daïra de M'Sila. Elles sont également intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 34 personnes incommodées par le monoxyde de carbone dans plusieurs wilayas.Par ailleurs, les services de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de huit incendies urbains et divers au niveau des wilayas d'Alger, Nâama, Oum El-Bouaghi, Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou, et Mostaganem.Ces incendies ont causé des blessures à deux (2) personnes à Tlemcen suite à un incendie qui s'est déclaré au niveau d'un pistolet d'alimentation au centre de stockage et de distribution de Naftal, commune d’El Remchi, et des gênes respiratoires à six personnes à Oum El-Bouaghi suite à un incendie qui s'est déclenché dans une habitation de R+2, au niveau du village Omar Djenane, commune d'Aïn Mlila.