Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 270 autres ont été blessées dans 229 accidents corporels de la circulation survenus au niveau des zones urbaines, durant la période allant du 11 au 16 septembre en cours, a indiqué, jeudi, un bilan hebdomadaire des services de la Sûreté nationale. "Comparativement aux statistiques enregistrées au cours de la semaine dernière, le bilan des accidents de la route a connu une baisse notable de -52 accidents, tandis que le nombre de blessés s'est réduit à -66 cas et celui des décès à -7", a précisé la même source. Selon les mêmes données , le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, avec plus de 95%, en raison notamment de l'excès de vitesse, des manœuvres dangereuses, de la fatigue et du manque de concentration. A ce titre, la DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite, au respect du code de la route, notamment au vu des dernières intempéries que connait le pays, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.