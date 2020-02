Huit personnes sont décédées et 30 autres ont été blessées dans 9 accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un bilan de la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bechar où deux personnes ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessées suite à une collision entre 2 véhicules légers dans la commune de Bechar, précise la même source. Par ailleurs, deux filles âgées de 11 ans et 14 ans sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone émanant de chauffe eau, au niveau de la cité 88 logements, commune de d’Aflou, dans la wilaya de Laghouat. Les éléments de la Protection civile ont, d'autre part, porté secours à 5 personnes blessées, suite l’effondrement d’un toit d’une bâtisse à la cité du colonel Lotfi, commune de Bir el Djir, dans la wilaya d'Oran.