Huit personnes sont décédées et 9 autres ont été blessées dans 4 accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique jeudi un bilan de la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Bayadh avec 5 personnes décédées suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur la RN 06 dans la commune d'El Kheither, précise la même source.Par ailleurs, trois personnes d'une même famille sont décédées, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’un chauffe eau à l’intérieur d'un logement de fonction, situé au niveau du Tribunal de Cherchell (wilaya de Tipasa), relève la Protection civile qui ajoute qu'il s'agit du père (procureur de la République adjoint), de la mère et de leur enfant âgé de 2 ans.