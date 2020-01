Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'Alger s'attèle à la préparation d'un plan de circulation bien ficelé à même de contribuer à la réduction des accidents de la route, a affirmé dimanche le commandant du groupement, le lieutenant colonel Boutara Abdelkader. "Dans le cadre des missions de sécurisation de routes, et au vu des derniers accidents enregistrés, les unités de la GN s'attèlent à la préparation d'un plan bien ficelé en vue d'appuyer les réseaux routiers par les escadrons et brigades de sécurité routière (ESR et BSR) afin de contribuer à la réduction du nombre d'accidents", a déclaré le lieutenant colonel Boutara lors d'une conférence de presse organisée au siège du Groupement territorial à Bab J'did. Pour ce qui est du parc automobile à Alger qui s'élève à 2 millions de véhicules, soit 26.85% du parc national, l'intervenant a affirmé que la présence permanente des ESR et BSR au niveau des différents sites et axes routiers avait contribué à "la baisse du nombre d'accidents (-84), soit près de 14%", et partant une diminution du nombre de mortalités par rapport à 2018. En 2019, les mêmes services avaient enregistré 542 accidents de route, dont 90 mortels, soit un taux de 16.60%, et 321 autres corporels (59.22%).