Plus de 1.600 personnes ont trouvé la mort et 16.200 autres ont été blessées dans 11.753 accidents de la circulation, survenus durant le premier semestre de 2019 à travers plusieurs régions du pays, selon un bilan rendu public mardi par le Centre national de prévention et de sécurité routière (Cnprs)."Au total, 1.647 personnes sont mortes et 16.200 autres ont été blessées dans 11.753 accidents de la circulation survenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2019", selon la même source. Le nombre de décès causé par les accidents de la route a connu une augmentation de "9,7 % par rapport à 2018, celui des blessés de +1,11 % et des accidents de la circulation +2,14 %", précise la même source. Pour rappel, le CNPSR avait enregistré 3.310 décès et 23.570 blessés dans 23.024 accidents de la route en 2018, soit un recul de 9,04% pour le nombre de morts et de 10,24% pour celui des blessés par rapport à 2017, tandis que le nombre d'accident avait baissé de 8,04%.