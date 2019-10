L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et Danone ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir des régimes et des systèmes alimentaires durables, a indiqué la FAO sur son site web. Ainsi, les deux parties ont convenu de travailler ensemble "afin d'améliorer les connaissances portant sur la nutrition et sur la sécurité alimentaire et de promouvoir des chaînes de valeur agricoles responsables en vue de favoriser la mise en place de systèmes alimentaires plus

durables", précise la même source. "L'Organisation onusienne et Danone, un des leaders mondiaux du secteur alimentaire reconnaissent toutes deux la nécessité de démocratiser des pratiques alimentaires et agricoles durables et de faciliter l'accès des

populations à une alimentation plus saine et diversifiée", souligne la FAO. Partager les informations et les connaissances sur ce sujet, notamment en ce qui concerne la nutrition, la sécurité alimentaire et les investissements responsables dans l'agriculture, contribuera à la réalisation de l'Objectif de développement durable numéro 2 - Faim Zéro, note l'Organisation onusienne.

"Cet accord permettra de faire progresser les efforts mondiaux destinés à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire et à rendre les systèmes alimentaires plus durables", a déclaré M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO lors de la signature de l'accord, cité dans le communiqué de la FAO. " Je suis ravi de pouvoir renforcer les liens qui existent entre Danone et la FAO grâce à cet accord. Nous allons travailler ensemble et promouvoir des formes d'agriculture régénératrice et des habitudes alimentaires plus durables - en ligne avec notre vision æOne Planet. One Health'. La FAO joue un rôle crucial pour notre avenir à tous. Et chez Danone, cela fait partie de nos objectifs prioritaires de contribuer à créer collectivement des systèmes alimentaires pérennes et résilients face au changement climatique" a déclaré pour sa part, M. Emmanuel Faber, Président-Directeur général de Danone.