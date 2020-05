Un don de denrées alimentaires, destiné aux associations caritatives algériennes en France, a été acheminé mardi après-midi à partir de l’aéroport international Houari-Boumediene (Alger). L'acheminement de ce don, qui s’inscrit dans le cadre d’aide aux jeûneurs de la communauté algérienne établie en France, s'est déroulé en présence ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, et du secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladhane. Dans une déclaration à la presse, M. Bladhane a indiqué que le ministère des Affaires étrangères "a contribué pour acheminer ces aides offertes par des hommes d’affaires et des industriels qui ont collecté un total de 11 tonnes de denrées alimentaires", précisant que ce don sera acheminé vers les villes de Marseille, Lyon, Nice, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. "Nous avons également envoyé des copies du Saint Coran, destinées à la communauté algérienne et aux mosquées en France", a fait savoir M. Bladhane, précisant que cette action de solidarité a été réalisée "grâce au concours des hommes d’affaires algériens et de la compagnie nationale Air Algérie". Il a ajouté que des aides médicales sous forme de dons de la part de la communauté algérienne en France ont été réceptionnées ce mardi, ce qui dénote des "liens forts et solides de fraternité et de solidarité liant les Algériens des deux rives", a-t-il relevé. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger a fait savoir que 21 dépouilles d’Algériens décédés en France, ont été rapatriées ce mardi, portant le nombre total de dépouilles rapatriées depuis le 19 mars dernier à 746. A cette occasion, M. Bladhane et Chiali ont présenté leurs condoléances, en leur nom et au nom des plus hautes autorités du pays, aux membres des familles des défunts, présents à l’aéroport pour récupérer les dépouilles. Les parents des défunts, rencontrés par l’APS, ont tenu à "remercier les autorités du pays pour avoir rapatrié ces dépouilles"