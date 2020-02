Achour Telli a été réélu, jeudi à Alger, à la tête de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG).Unique candidat en lice, M. Telli a été élu pour un deuxième mandat, lors de la troisième conférence de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières, qui est affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), la confiance lui ayant été renouvelée par le comité exécutif de la fédération qui compte des représentants de toutes les filiales du groupe Sonelgaz.Les travaux de la conférence ont été marqués par l'adoption du plan d'action quinquennal de la FNTIEG prévoyant la poursuite des concertations pour l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs, la réalisation d'un plan de formation et l'accompagnement de Sonelgaz dans la réalisation du programme de développement durable que M. Telli s'est

engagé à mettre en œuvre.Dans une allocution à la clôture de la conférence, le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, s'est félicité du "climat démocratique" dans lequel se sont déroulés les travaux, soulignant que Sonelgaz demeurait engagé avec le partenaire social pour l'amélioration des conditions de travail et la concrétisation du plan de développement du groupe qui

ambitionne d'investir les marchés africains.A l'ouverture des travaux, M. Boulakhras a affirmé que la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières "a toujours été disposée à contribuer à la préservation de la paix sociale, y

compris dans les moments les plus difficiles".Les nombreuses conventions signées en 2019 traduisent "l'engagement de la fédération, d'une part, et de la direction de Sonelgaz, d'autre part, en faveur de la prise en charge des préoccupations des travailleurs", a-t-il ajouté.