Le tribunal de Koléa (Tipasa) a déclaré "l'incompétence matérielle" au sujet de l'action intentée par le Groupe de l'industrie de papier et d'emballage "TONIC Industrie" pour l'annulation de la grève enclenchée par les travailleurs depuis la semaine dernière, a-t-on appris lundi de l'avocate de la section syndicale du Groupe, Me. Ouahida Zirarki. Contactée par l'APS, Maître Ouahida Zirarki, qui s'est constituée pour la section syndicale de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a précisé que la présidence du tribunal de Koléa a rejeté, hier dimanche, l'action en référé introduite par le Groupe "Tonic Industrie" pour l'annulation de la grève, en la forme, "pour incompétence". Le Groupe "Tonic Industrie" avait décidé d'engager une action en référé pour l'annulation de la grève, sous prétexte "qu'elle est illégale, en ce que la section syndicale n'a pas notifié un préavis de grève et organisé une Assemblée générale", a fait savoir auparavant le président du Conseil d'administration Idris Yaalaoui. La requête de l'avocate de la section syndicale des travailleurs du "Groupe tonic" s'est référée à l'arrêt rendu par la Cour de Tipasa durant l'été 2019 confirmant le jugement rendu le tribunal de Koléa, ledit jugement ayant prononcé "l'incompétence" dans l'action en référé introduite pour annuler la grève enclenchée à l'époque par les travailleurs du Groupe. "Cette grève n'a pas besoin de préavis, car elle intervient dans le cadre de la poursuite du précédent mouvement, suspendu par le Syndicat en septembre dernier pour accorder un délai à l'administration en vue d'honorer ses promesses", a expliqué Me. Zirarki . De son côté, le directeur général du Groupe, Omar Zehar a confirmé "le rejet de l'action en référé pour incompétence matérielle" par le tribunal de Koléa, affirmant que son Groupe allait interjeter appel auprès de la cour de Tipasa pour annuler cette grève qui a causé des pertes "considérables" à l'entreprise.