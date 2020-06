Une foule impressionnante s'est rassemblée ce mardi soir sur le parvis du tribunal de Paris, dans le nord de la capitale, à l'appel du comité "Justice pour Adama", et ce malgré l'interdiction annoncée plus tôt dans la journée par la préfecture de police. Selon la préfecture de police, les manifestants étaient 20 000. "Aujourd’hui, ce n’est plus que le combat de la famille Traoré, c’est votre combat à vous tous (...). Aujourd’hui, quand on se bat pour Georges Floyd, on se bat pour Adama Traoré", a lancé Assa Traoré, sœur aînée d’Adama, face à des manifestants qui scandaient "Révolte" ou "Tout le monde déteste la police". Des heurts ont éclaté à la fin du rassemblement, lorsque les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la manifestation. L'action des policiers a provoqué des mouvements de foule dans le cortège. Des manifestants se sont ensuite rendus sur le boulevard périphérique, tandis que des poubelles ont brûlé à Clichy, une ville voisine. Dans la soirée, le cortège était revenu à Paris, à la Goutte d'Or, quartier populaire du nord de la capitale.