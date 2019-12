L’Algérie a réalisé de nouveaux progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC),

notamment en matière d'adoption des TIC, de téléphonie et haut débit mobile et au nombre d'utilisateurs internet, selon le rapport du Forum économique mondial (FEM) sur la compétitivité mondiale pour l’année 2019.L'Algérie est classée à la 76ème place au niveau mondial en matière d’adoption des TIC, gagnant, en une année, 7 places dans ce classement après avoir occupé la 83ème place en 2018."Ce résultat dénote du saut qualitatif enregistré au niveau des principaux indicateurs pris en compte pour l’établissement du classement", indique le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique dans un communiqué, citant ce rapport.S’agissant de l’indicateur relatif à l’abonnement à la téléphonie mobile, l’Algérie est classée à la 61ème place à l’échelle mondiale en 2019, après avoir occupé la 66ème en 2018 et la 109ème en 2016, soit un avancement de

48 positions depuis 2016. En outre, l’Algérie est classée à la 35ème place en matière de haut débit mobile en 2019, après avoir été à la 44ème en 2018 et à la 98ème en 2016, soit un avancement de 63 positions depuis 2016. Concernant le nombre d’utilisateurs internet, l’Algérie est passée de la 106ème place en 2016 à la 91ème en 2018 puis à la 83ème en 2019, soit un avancement de 23 positions depuis 2016. Ce nouveau classement "traduit les efforts consentis par l'Algérie pour le développement de la société de l’information et l’amélioration de l’accès à l’internet pour tous les citoyens", souligne le ministère.Il est à rappeler que le Forum économique mondial, créé en 1971 et connu pour sa réunion annuelle de Davos, est une fondation à but non lucratif

dont le siège se trouve à Genève en Suisse.