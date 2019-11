Les vols domestiques d'Air Algérie et de Tassili Airlines ont été transférés lundi de l'aéroport des lignes intérieures vers l'ancien aéroport international d'Alger "Terminal 1", a-t-on appris auprès de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA).Ce transfert permet d'offrir une meilleure prestation aux compagnies aériennes et aux passagers au sein d'un terminal conforme aux normes internationales, a précisé la même source. Air Algérie avait annoncé récemment que ses vols domestiques seront transférés vers le Terminal 1, c'est-à-dire l'ancien Aéroport international d'Alger "Houari-Boumediene" à compter du lundi 25 novembre courant. Dans un entretien accordé à l'APS, le P-dg de la compagnie, Bakhouche Allèche avait confirmé la "bonne santé" financière d'Air Algérie. Il a également assuré que la flotte de la compagnie bénéficiait d'une maintenance technique conforme aux normes internationales. D'ailleurs, a-t-il fait savoir, l'ensemble des structures d'Air Algérie, chargées de la maintenance et de la sûreté aérienne, étaient certifiées par les hautes instances internationales spécialisées. Sa flotte comprend des Boeing, des Airbus, des ATR et un avion-cargo Lockheed.