Le clan de la star argentine du FC Barcelone Lionel Messi, représenté par son père Jorge Horacio Messi, a publié vendredi un communiqué pour répondre à la Liga espagnole de football et contester l'existence de la clause libératoire de 700 millions d'euros,

confirmant les intentions de son fils de quitter le Barça."Moi, Jorge Horacio Messi, en tant que représentant du joueur professionnel Lionel Andrés Messi, en réponse à la note publiée le 30 août 2020 par la Ligue nationale de football professionnel, concernant la situation contractuelle du joueur, et en marge de son évidente partialité vu ce que représente cette institution, qui défend les intérêts de ses affiliés (les clubs), dois manifester que : nous ne savons pas quel contrat vous avez analysé et quelles sont les bases sur lesquelles vous concluez que celui-ci inclurait une "clause libératoire" applicable dans le cas où le joueur décidait de mettre fin au dit contrat de manière unilatérale, avec effet à partir de la fin de la saison 2019-2020. Cela est dû à une erreur évidente de votre part", a indiqué le communiqué.La semaine dernière, Messi (33 ans) a provoqué un séisme sur la planète foot en annonçant via sesavocats son intention de résilier unilatéralement son contrat avec le club catalan où il est arrivé à l'âge de 13 ans, en 2000.

Messi fait valoir une clause de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021, lui permettant de quitter le club librement une fois la saison terminée. Pour le Barça, cette clause a expiré le 10 juin mais l'Argentin considère qu'elle est toujours valable en raison du caractère atypique de cette saison."En effet, comme le signale littéralement, la clause 8.2.3.6 du contrat signé entre le club et le joueur, "cette indemnisation ne s'appliquera pas si la résiliation du contrat sur décision unilatérale du joueur prend effet à partir de la fin de la saison sportive 2019-2020". Sans compter d'autres droits stipulés dans le contrat que vous omettez, il est évident que

l'indemnisation de 700 millions d'euros, prévue par la clause 8.2.3.5, ne s'applique pas dans l'absolu", ajoute Le père de Lionel Messi s'oppose donc clairement au président de la Liga espagnole Javier Tebas, et assure qu'il n'existe donc pas de clause libératoire de 700 millions d'euros dans le contrat actuel du meneur de jeu argentin. Un communiqué qui démontre donc que la "Pulga" n'a pas décidé de rebrousser chemin. Messi est visiblement prêt à entrer en "guerre" avec le FC Barcelone et la Liga en vue d'un transfert dans les prochaines semaines. Manchester City (Angleterre) reste la destination la plus plausible.