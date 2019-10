Au moins 15 policiers et huit terroristes ont été tués après qu'une douzaine de talibans ont pris d'assaut un poste de contrôle du district d'Ali Abad, dans la province afghane de Kunduz (nord), selon une source locale. "Lors des derniers combats qui ont éclaté à 13h30 (9h GMT), dans la localité de Harrzbegi, les terroristes ont pris pour cible un poste de contrôle tenu par le personnel de la police locale afghane. Près de 15 policiers ont été tués et deux autres blessés dans les affrontements qui ont duré des heures", a confié aux médias , Mohammad Yousuf Ayoubi, du conseil provincial. Les forces de police sont arrivées sur les lieux et ont sécurisé la zone après la fin des combats, selon la même source. Les blessés ont été transférés dans un hôpital provincial de Kunduz. Les affrontements entre les forces de sécurité et les talibans se poursuivent dans la plupart de ses 34 provinces depuis début avril, date à laquelle les insurgés ont lancé leur offensive annuelle.