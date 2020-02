Les opérations de reconstruction et de stabilisation en Afghanistan ont fait à elles seules plus de 2.200 morts et 2.900 blessés depuis 2002, selon un rapport officiel américain sur le "coût humain" de ces missions civiles et humanitaires publié mardi.Entre le début de la mission de reconstruction de l'Afghanistan, annoncée en avril 2002 par l'ex-président américain George W. Bush, et le 31

décembre 2018, 2.214 personnes ont été tuées hors situation de combat, dont 284 Américains, précise John Sopko, l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar), en présentant ce rapport.Ce bilan est le premier à porter sur les opérations de reconstruction et stabilisation seules (construction d'infrastructures, d'hôpitaux et d'écoles, restauration des institutions, formations militaires ou civiles) et non sur les opérations de combat contre les talibans ou les autres groupes terroristes dans le pays. Il ne prend pas non plus en compte les attaques contre des bases américaines ou des attentats contre des cibles civiles, précise M. Sopko, chargé par le Congrès de suivre l'utilisation des fonds américains en Afghanistan.Sur les 284 Américains tués, 216 étaient des militaires et 68 des civils, précise l'inspecteur général, ajoutant que 100 ressortissants des pays de la coalition engagée en Afghanistan ont également été tués.Ce sont les Afghans qui ont subi les plus fortes pertes, avec 131 militaires et 1.447 civils morts dans ces opérations destinées à les soutenir.