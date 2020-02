Au moins cinq personnes sont mortes lors d'un attentat suicide dans l'ouest de Kaboul mardi matin, ont indiqué les autorités, la première explosion du genre après deux mois de calme relatif dans la capitale."Ce matin vers 7H00 (3H30 GMT), un kamikaze s'est fait exploser, tuant cinq personnes dont deux civils et trois militaires", a déclaré Nasrat Rahimi, porte-parole du ministère de l'Intérieur.L'attentat a également fait douze blessés dont cinq civils, a poursuivi M.Rahimi, ajoutant que ce bilan pourrait évoluer.

Le ministère de la Défense, dans un communiqué, a fait état de cinq tués - un civil et quatre membres des forces de sécurité - et de six blessés.