Une trêve partielle d'une semaine est entrée en vigueur samedi en Afghanistan, marquant un possible tournant historique dans le conflit de 18 ans entre l'armée américaine et les talibans. Cette trêve graduelle était censée s'appliquer depuis minuit (vendredi 19H30 GMT), avant l'éventuelle signature d'un accord historique le 29 février, à condition qu'une baisse des attaques soit constatée sur tout le territoire afghan. Malgré des incidents isolés depuis le début de la trêve, comme dans la province de Balkh (nord), où les insurgés ont tué deux soldats afghans selon un responsable local, le général Scott Miller, commandant des forces américaines et de l'Otan dans le pays, lors d'une conférence de presse à Kaboul samedi matin, s'est dit confiant. "C'est le premier matin où je peux sortir sans la peur d’être tué par une bombe ou une attaque suicide", a déclaré à l'AFP Habib Ullah, chauffeur de taxi à Kaboul. "J'espère que cela va continuer pour toujours". Qais Haqjo, forgeron de 23 ans, était moins optimiste. "Je pense que les Américains sont en train de s'enfuir et d'ouvrir la voie pour que les talibans reviennent et gouvernent le pays comme dans le milieu des années 1990", a-t-il dit dans son atelier dans la capitale afghane. Cette trêve partielle, ou "réduction des violences", est censée démontrer la bonne volonté des insurgés islamistes avant la signature à la fin du mois d'un accord avec Washington, sur un retrait graduel des troupes américaines en échange notamment de garanties sécuritaires.