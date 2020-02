La trêve partielle en Afghanistan semble avoir été respectée samedi, jour de son entrée en vigueur, malgré des attaques isolées qui n'ont cependant pas empêché des centaines de personnes de célébrer ce possible tournant historique dans un conflit vieux de 18 ans. Cette trêve graduelle d'une semaine était censée s'appliquer depuis minuit (vendredi 19H30 GMT), avant l'éventuelle signature d'un accord sans précédent entre les talibans et les Etats-Unis le 29 février, à condition qu'une baisse des attaques soit constatée sur tout le territoire afghan. A Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan, des cyclistes en tenues de lycra avaient organisé une "Coupe de la paix", un événement difficilement imaginable dans une ville souvent visée par des attaques meurtrières. "Nous nous sommes rassemblés pour marquer cette réduction de la violence", a expliqué à l’AFP Fazli Ahmdi Fazli, l’organisateur de cette course.