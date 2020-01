Les troupes américaines ont largué 7.423 bombes et autres munitions en Afghanistan en 2019, un record sur 10 ans, ont rapporté mardi des médias.Ce chiffre, en progression par rapport à l'an passé (7.362), est plus de sept fois supérieur au nombre d'engins lâchés sur l'Afghanistan en 2015 (947), selon des chiffres de l'US Air Force, relayés par les médias.Il est aussi près de 80% supérieur aux frappes menées en 2009 (4.147 bombes), en plein "surge" (hausse massive) des troupes américaines.La coalition internationale menée par les Etats-Unis a compté en 2010-2011 quelque 130.000 membres, dont 100.000 soldats américains, quand ces derniers ne sont plus que 13.000 à être déployés en Afghanistan aujourd'hui.Cette accélération des frappes aériennes américaines est intervenue sous la présidence de Donald Trump, alors que les Etats-Unis négocient avec les insurgés talibans afghans depuis plus d'un an un accord visant à un retrait complet des troupes étrangères de l'Afghanistan en échangedecontreparties sécuritaires des insurgés.Les opérations aériennes des forces américaines et afghanes ont tué au moins 579 civilssur les neuf premiers mois de 2019, avaient indiqué les Nations Unies en octobre dernier.L'ONU s'était inquiété d'"une hausse continue de pertes civiles dans des opérations aériennes depuis 2014, avec les forces militaires internationales responsables d'une majorité des pertes civiles dans ce type d'incident depuis 2018"