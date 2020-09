Dans une conférence de presse tenue au siège du bureau de wilaya du parti "Mouvement El Islah" en présence des cadres de sa formation politique, M. Anane a estimé que le projet d’amendement de la Constitution "servira la catégorie des jeunes qui composent la majorité de la société et l’édification d’une nouvelle Algérie où nul ne sera exclu".

Le président de l’AFN a considéré que "voter Oui écartera les perturbateurs et les sceptiques qui œuvrent à faire échouer cette démarche", estimant que le1er novembre prochain "consolidera la détermination des Algériens à assurer le succès de cet évènement politique "car ce sera un jour qui nous rappellera le message des chouhada", a-t-il ajouté.

Il a appelé en outre les citoyens à "participer massivement et à dire oui au projet d’amendement de la Constitution".

M. Anane a indiqué qu’après la consultation des bases du parti et la concertation avec d’autres partis politiques et des personnalités nationales, l’AFN a décidé d’œuvrer en faveur du succès du référendum et sera, dans les prochaines semaines, sur le terrain dans l’Algérie profonde et les zones d’ombre pour appeler à voter "Oui" pour les amendements constitutionnels dans l’intérêt du peuple et de la patrie, mais aussi pour concrétiser les espoirs des chouhada et les aspirations populaires.