La deuxième édition du Forum d'investissement en Afrique (FIA) se tiendra du 11 au 13 novembre prochain à Johannesburg en Afrique du Sud, a indiqué la banque africaine de développement (BAD) dans un communiqué publié sur son site web. Organisé par la BAD, cette nouvelle édition est "soutenue par la détermination des institutions du développement à relever les défis du financement des infrastructures afin d'accélérer la transformation économique du continent", a précisé la même source . Selon cette institution financière africaine , le FIA 2018 a affiché "une volonté de sortir des sentiers battus en matière d'investissements. Ce Forum a fourni des enseignements "majeurs sur les résultats qui peuvent être escomptés lorsque les institutions multilatérales de développement et de financement décident de mettre leurs ressources en commun", note le communiqué. "Lorsque nous avons partagé notre vision pour favoriser le mouvement des capitaux vers l'Afrique, en organisant ce premier Forum avec l'objectif deboucler des transactions, beaucoup ont pensé que cela reviendrait à tirer des plans sur la comète. Un an plus tard, le verdict est incontesté. Les possibilités d'investissement en Afrique s'avèrent tout à fait attrayantes ", souligne Akinwumi Adesina, président de la BAD, cité dans le communiqué. La BAD a également souligné que la volonté collective de s'attaquer de front au déficit annuel d'investissement dans les infrastructures en Afrique, estimé entre 130 et 170 milliards de dollars américains, a été pleinement affirmée lors de la cérémonie d'ouverture de précédent forum.