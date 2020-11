L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a évalué le coût du déploiement du vaccin contre la Covid-19 sur le continent africain à l’intention des populations prioritaires à environ 6 milliards de dollars, a rapporté jeudi l’ONU sur son site."L’OMS évalue le coût du déploiement du vaccin contre la Covid-19 sur le continent africain à l’intention des populations prioritaires à environ 5,7 milliards de dollars. Ceci n’inclut pas des coûts supplémentaires de 15 % à 20 % pour le matériel d’injection et la livraison des vaccins", a déclaré Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.Ce montant est basé sur les estimations du mécanisme COVAX (collaboration pour un accès mondial et équitable aux vaccins contre le virus de la COVID-19) d’un prix moyen du vaccin de 10,55 dollars américains par dose. Deux doses seront nécessaires.L’OMS et ses partenaires ont récemment publié un document d’information sur la planification et le déploiement de la vaccination contre la Covid-19 à l’intention des gouvernements nationaux. L’objectif est de les aider à concevoir des stratégies de déploiement, de mise en œuvre et de suivi de la vaccination contre la Covid-19 et d’une meilleure intégration de leurs stratégies et leurs financements pour en stimuler l’efficacité.

En Afrique, seulement près du quart des pays du continent disposent de plans adéquats pour les ressources et le financement, alors que 17 % ont des outils de collecte et de suivi de données en place. Ils sont tout juste 12 % à avoir des plans pour communiquer avec les communautés afin de bâtir la confiance et susciter une demande de vaccination.L’OMS indique que "seul un tiers du continent est préparé pour le déploiement du vaccin".Le continent africain est touché comme le reste du monde, par la Covid-19. Au 26 novembre 2020, le nombre de personnes infectées par le coronavirus en Afrique était estimé à 2 093 943 cas avec un total de 50 337 décès et 1 773 117 guérisons, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).