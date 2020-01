Huit candidats sont en course pour les cinq postes "vacants" au Comité exécutif du COA dont les élections sont prévues samedi à Alger, lors d'une Assemblée générale extraordinaire (AGEx), a-t-on appris mardi de l'instance olympique."La commission chargée d'étudier les dossiers de candidatures au niveau du Comité olympique et sportif algérien (COA) a reçu huit dossiers de fédérations olympiques postulant aux cinq postes en question. Nous allons nous réunir pour étudier et statuer sur ceux retenus en prévision de l'AGEx de samedi", a indiqué à l'APS le secrétaire général du COA et président de ladite commission, Abdelhafid Izem. L'Assemblée générale extraordinaire du COA sera consacrée à l'élection partielle de membres de son Comité exécutif, suite à l'"exclusion" de cinq d'entre eux pour "absences répétées non justifiées" aux réunions.Même si aucune information n'a été donnée sur l'identité des candidats, l'APS croit savoir de source bien placée qu'il s'agit, entre autres, des Fédérations sportives olympiquesde basket-ball, volley-ball, badminton, tir sportif, aviron et athlétisme, représentées par leurs présidents ou des membres des bureaux fédéraux dûment mandatés par le premier responsable des instances.Les cinq heureux élus remplaceront les cinq "exclus" et représentant les fédérations de boxe, gymnastique, natation, escrime et haltérophilie. Le Comité exécutif du COA est composé du président et de quatorze membres élus par l'assemblée générale : huit membres issus des représentants des différentes fédérations olympiques, quatre membres issus des autres membres de droit et deux membres de sexe féminin issus des membres de droit.