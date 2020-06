Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a reçu, samedi à Alger, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière maraichère, Abdelkader Naga, dans le cadre des rencontres de concertation avec les différents partenaires en vue d’examiner les propositions et préoccupations des opérateurs de cette filière vitale, a indiqué le ministère dans un communiqué.

A l’occasion de cette réunion, à laquelle ont assisté des cadres du secteur, le ministre a plaidé pour "la mobilisation de l’ensemble des compétences scientifiques et techniques afin de valoriser, promouvoir et développer la filière maraichage dans le but de booster la production nationale et de créer une valeur ajoutée à l’économie en général".

Les parties ont évoqué, dans ce contexte, plusieurs propositions et projets de base, dont le foncier agricole et la création de l’Office national pour le développement de l'agriculture industrielle dans les régions sahariennes, ainsi que le rôle des coopératives agricoles dans l'amélioration quantitative et qualitative de la production, des revenus des partenaires agricoles et de l'encadrement et de la formation.

Dans ce contexte, le projet de décret portant création de coopératives agricoles a été débattu, outre la simplification des procédures d'accréditation, caractérisées par la bureaucratie au niveau local, en vue du développement de la production nationale, de l'augmentation des capacités d'exportation des produits agroalimentaires et de l'accès aux marchés internationaux à la faveur de la dynamique des coopératives et regroupements des producteurs.

Pour sa part, le président Conseil national interprofessionnel de la filière maraichère s’est félicité du grand soutien apporté par le ministère et son engagement à renforcer l’adhésion de tous les membres actifs.

Il a salué, également, la mobilisation de tous les efforts nécessaires pour le développement, le renforcement et la promotion de la filière maraichère dans toutes les zones de production outre le recensement de l’ensemble des producteurs et la numérisation en vue d'accompagner les agriculteurs.