Plusieurs filières agricoles ont connu des hausses de production durant la campagne agricole 2017-2018, en comparaison avec la précédente 2016-2017, a-t-on appris auprès de l'Office national des statistique (ONS). Il s'agit des céréales, des cultures industrielles, les maraîchères, les fourrages, les agrumes, les dattes, les viandes blanches et le miel. Cependant, des baisses ont caractérisé les produits de certaines autres filières agricoles, à savoir, les olives , les figues, les viandes rouges, les cultures fruitières à l'exception des abricots, le lait et la laine. La campagne agricole 2017-2018 a été marquée par une "importante" production évaluée à 60,57 millions de quintaux de céréales (toutes catégories confondues) contre 34,7 millions de quintaux enregistrés durant la campagne agricole 2016/2017, soit une hausse de 75% (plus de 25 millions de quintaux), selon les données statistiques de l'ONS. Cette hausse de la production céréalière d'hiver incombe la production de blé dur qui a atteint 31,8 millions de quintaux, contre 19,9 millions de quintaux marqués durant la campagne précédente, soit une hausse de 60 %. Elle est due aussi à la production de l'orge, qui est passée de 9,7 millions de quintaux à 19,6 millions de quintaux, en hausse de 102% durant la même période de comparaison. Quant au blé tendre, l'ONS fait état d'une production atteignant 8 millions de quintaux contre 4,4 lors de la campagne agricole antérieure, soit une augmentation de 80%. S'agissant de la production de l'avoine, elle a atteint 1,18 millions de quintaux contre 0,64 millions de quintaux lors de la campagne agricole antérieure, soit une augmentation de 84%.