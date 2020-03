La production des céréales a atteint, en 2019, une quantité de 56 millions de quintaux, dont 27 millions de quintaux récoltés, ayant permis de suspendre l'importation du blé dur et de l'orge depuis avril 2019, a indiqué la cellule d'information et de communication de l'Assemblée populaire nationale (APN) mardi dans un communiqué. Ainsi, le pays a produit 1,36 millions de quintaux de légumineuses, 11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q d'agrumes, 5,2 m/q de viandes rouges, 5,7 m/q de viandes blanches et 3.3 milliards de litre de lait, selon des chiffres présentés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari lors d'une réunion tenue par la Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Protection de l'environnement à l'APN, en présence du ministre délégué chargé de l'Agriculture saharienne et des montagnes, Chehat Fouad et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Abordant les actions réalisées en 2019, M. Omari a rappelé l'extension des espaces irriguées à 1,4 millions ha, la réalisation de 737 unités sous forme de forage et puits et 23 bassins pour l'irrigation agricole, outre l'installation de 290 unités d'éclairage avec l'énergie solaire et le désenclavement d'un grand nombre de zones agricoles en pavant 807 km de voies. En matière de protection des ressources naturelles, de valorisation et de protection des steppes et des pâturages, il a été procédé à la plantation d'un rayon de 817.936 ha dans le cadre du Plan national de reboisement (PNR) où plus de 10 millions d'arbres ont été jusque-là plantés sur un total de 43 millions d'arbres visés, et au lancement du projet d'extension et de maintien du barrage vert.