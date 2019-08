L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a mis en place un dispositif spécial pour desservir les cimetières à Alger durant les deux jours de l'Aïd El-Adha coïncidant avec les 11 et 12 août 2019, a indiqué mercredi un communiqué de cette

entreprise publique. Un programme spécial "Aïd El Adha" a été conçu afin de permettre à la population algéroise de se déplacer aisément vers les différents cimetières de la capitale. A cet effet, quatre (4) stations ont été désignées pour desservir en

navettes spéciales les nombreux cimetières d'Alger selon le programme suivant: De la station place 1er mai à destination des cimetières El-Alia,Garidi, El-Madania. De la station Place des martyrs à destination des cimetières El Alia, El Kettar (côté haut), El Kettar (côté bas), Ain Bénian et Bouzaréah. De la station Chevalley à destination Beni Messous, Dely-Brahim et Oueled

Fayet. De la station Bachdjerrah à destination du cimetière Sidi Rezine vers Sidi Moussa. De la station El Harrach à destination du cimetière El-Alia par Sidi Tayeb. De la station Zeralda à destination du cimetière cité En-Nadjd Sidi Ménnif. Par ailleurs, des liaisons sont également prévues au départ des localités de Chaibia, Birtouta, Sidi M'hamed, Ed-Dalia, Zeralda et Rouiba pour

rallier les différentes stations de liaisons, a-t-on ajouté. L'ETUSA a précisé que le réseau des lignes régulières sera assuré selon la programmation habituelle avec une moyenne de 180 bus par jour.