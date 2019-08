Les services de la Sûreté nationale ont mis en place un dispositif sécuritaire à l'occasion de Aid El- Adha prévoyant une série de mesures préventives et de facilitation s'inscrivant dans le cadre d'un plan complémentaire au plan spécial Saison estivale 2018, a indiqué, aujourd’hui, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Couvrant l'ensemble du territoire de compétence, ces mesures prises en prévision de l'Aid El-Adha 2019 (11 et 12 août) ont pour objectifs d'accompagner les citoyens en cette fête religieuse et leur assurer des conditions sécuritaires adéquates, a précisé le communiqué. Nombre de mesures ont été prises, entre autres, "l'intensification des points de contrôle au niveau des principaux axes des villes, le renforcement des patrouilles motorisées et pédestres dans les endroits publics à l'instar des arrêts de bus et de taxis, les gares ferroviaires, les places publiques, ainsi que les esplanades des mosquées", a ajouté la même source. Pour ce qui est des postes frontaliers, les services de la Sûreté nationale ont prévu un plan d'action qui s'appui sur le renforcement des procédures de facilitation améliorant les services policiers et permettant aux passagers d'entrer et sortir de et vers l'Algérie dans les meilleures conditions, en dotant les unités opérationnelles des nouvelles techniques et garantissant un contrôle efficace. Le numéro vert 1548 est mis à la disposition des citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.