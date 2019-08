L’opération de collecte de peaux issues des sacrifices sera lancée pour la 2eme fois durant l’Aîd El Adha 2019 pour laquelle toutes les entreprises publiques relevant du secteur des textiles et cuirs sont mobilisées, a annoncé jeudi le ministère de l'Industrie et des mines dans un communiqué "à l’instar de l’année précédente, les entreprises publiques relevant du secteur de l’industrie et activant dans les filières textiles, cuirs et la laine avec l’appui des autorités locales des wilayas concernées sont mobilisées dans le cadre de l’opération de collecte des peaux issues des sacrifices de l’Aid El Adha", a indiqué la même source. Pour cette année, l’opération sera organisée dans les wilayas pilotes disposant des tanneries en mettant en úuvre tous les moyens humains et matériels dont disposent les filières cuirs relevant du groupe public des textiles Getex, note le communiqué. Il s’agit de six (6) wilayas, à savoir Alger, Batna, Jijel, Ain Timouchent , Djelfa et Sétif, a-t-on précisé. Par ailleurs, l’organisation de cette collecte s’appuie sur la contribution plusieurs autres secteurs, tels que le ministère de Intérieur et des collectivités locales et l’aménagement du territoire , le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et le ministère des Affaires religieuses , ainsi que des associations de protection des consommateurs et celles versées dans le domaine de la préservation de l’environnement, a conclu la même source. Pour rappel, prés de 900.000 peaux d'ovins sacrifiés avaient été collectées durant la première opération de l'Aïd El Adha 2018 et ce au niveau des six wilayas pilotes sélectionnées.