Le transport spécial du personnel médical et des services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera maintenu aux horaires prévus pendant les deux jours de l'Aïd el-Fitr, a indiqué mercredi l'Etablissement public de Transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA). "Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour l'arrêt de la circulation routière visant le renforcement des mesures de confinement partiel pour les deux jours de l'Aïd el-Fitr, L'ETUSA vous informe que le transport spécial du personnel médical et des services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera maintenu aux horaires prévus", lit-on dans le communiqué.