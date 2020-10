L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a exhorté mardi les pays du monde à développer leur politique énergétique afin

d'assurer l'approvisionnement en électricité face aux nouveaux risques cyber et aux événements climatiques extrêmes, ou encore face à la part croissante des énergies renouvelables."L'électricité est essentielle pour le fonctionnement des sociétés modernes - comme la crise du Covid-19 l'a souligné - et pour diminuer les émissions mondiales" de gaz à effet de serre, a souligné le directeur

exécutif de l'AIE Fatih Birol.L'agence, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique, a consacré un premier rapport au sujet de la sécurité électrique compte tenu de l'importance du secteur, qui doit encore se développer, avec par exemple le véhicule électrique.Le premier sujet concerne l'essor des énergies renouvelables, avec notamment la chute continue des coûts du solaire, dont l'intégration va rapidement demander des systèmes plus flexibles. La production des énergies renouvelables est en effet variable, en fonction de l'ensoleillement et du vent."De nouvelles ressources de flexibilité additionnelles doivent être

développées en parallèle de l'expansion du solaire et de l'éolien, en particulier dans les économies émergentes ou en développement confrontées à une forte croissance de leur demande d'électricité", estiment les auteurs du rapport.Ils évoquent le besoin d'investissements dans les réseaux électriques mais aussi le développement de solutions de stockage ou le besoin de centrales à

gaz dans certaines régions pour assurer également un approvisionnement stable.L'autre grand thème abordé est celui de la cybersécurité, puisque la numérisation des systèmes électriques accroît également leur vulnérabilité face à des attaques aux multiples conséquences."La prévention totale des cyberattaques n'est pas possible, mais les systèmes électriques peuvent devenir plus cyber-résilients", juge l'AIE.Elle préconise une série de mesures pour les producteurs d'électricité, les fournisseurs (par exemple participer à la certification des équipements) et les autorités (par exemple en développant la recherche en

partenariat avec l'industrie sur le sujet).Enfin, l'AIE aborde la question de la résistance du système aux événements météorologiques extrêmes (canicules, feux, cyclones, inondations...) qui se multiplient avec le réchauffement climatique.Elle suggère aux autorités nationales d'élaborer des scénarios de long terme centrés sur les effets de ces changements sur les systèmes électriques et d'adopter des mesures incitatives pour que les entreprises investissent dans des systèmes plus résilients.