Un total de 260 enfants de la wilaya de Aïn Defla ont pris samedi le départ vers le centre des vacances et de loisirs d'Azzefoun (Tizi-Ouzou) à l'initiative de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS). Destinée à un total 1.000 enfants, cette opération d'essence récréative, dont profiteront notamment les enfants des zones enclavées de la wilaya, s'emploiera à mettre du baume au c£ur des enfants en leur permettant de passer d'agréables moments au bord de la mer, a indiqué le DJS de Aïn Defla, Mohamed Maâlaoui. Tout en signalant que l'opération a été scindée en 5 sessions, dont 3 concernent Azzefoun et 2 autres El Aouana (Jijel), M. Maâlaoui a soutenu que toutes les mesures ont été prises pour la réussite de l'opération. Ravis, les enfants étaient impatients d'arriver à Azzefoun pour, ont-ils précisé, «pouvoir faire trempette en ces temps de grandes chaleurs et se faire des amis de tout le territoire national».