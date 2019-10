La production de la pomme de terre d'arrière-saison au titre de la saison agricole 2019-2020 serait de l'ordre de 2 millions qx à Aïn Defla, en légère baisse par rapport à celle réalisée la saison dernière (2,2 millions qx), a-t-on appris dimanche d'un responsable de la direction locale des services agricoles (DSA). La baisse de la superficie emblavée (6 000 ha) par rapport à celle de

l'année dernière (8 000 ha) explique, en grande partie, ces prévisions, a signalé le responsable du service des statistiques à la même direction, Amar Saâdi, faisant état d'un rendement moyen de 28 qx/ha. Des 2 millions qx de pomme de terre attendus, 800 000 concernent la pomme de terre de semences et 1,2 millions ont trait à la pomme de terre de consommation, a-t-il fait savoir, signalant que sur les 6 000 ha plantés, 4 000 concernent la pomme de terre de semences. Relevant que la plantation du tubercule a commencé à la mi-août dernier, il a précisé que l'opération d'arrachage du tubercule prévue pour la fin du mois prochain s'étalera jusqu'au mois de février de l'année prochaine. "Au lancement de cette campagne, nous étions confrontés aux problèmes de la disponibilité de l'eau et des engrais mais, Dieu merci, ces questions ont été prises en charge au fur et à mesure que l'opération de plantation avançait", s'est-il réjoui, qualifiant de "bonne" la situation physiologique des plantations.