Un (1) enfant est décédé et trois (3) autres personnes ont été blessées dans la soirée du dimanche à Boumedfaâ (55 km à l'est de Aïn Defla) dans l'incendie d'une maison individuelle provoqué par des émanations de gaz butane, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la Protection civile. L'incendie a été provoqué par une émanation du gaz butane provenant d'une bouteille reliée à la cuisinière de l'habitation bâtie en briques et recouverte de tuiles, a-t-on fait savoir de même source, déplorant le décès d'un bébé de deux ans et des brûlures plus ou moins graves à trois personnes âgées entre 52 et 70 ans. La célérité des secours a empêché les flammes de se propager aux autres chambres de l'habitation, a-t-on précisé, faisant état de l'évacuation des victimes vers la polyclinique de Boumedfaâ. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour élucider les circonstances de cet incident, a-t on précisé de même source.