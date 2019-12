Une (1) personne est décédée et une autre a été blessée samedi à Aïn Defla dans un accident de la circulation survenu sur le chemin de wilaya (CW) n 3, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. L'accident s'est produit à l'entrée de la commune de Ain Bouyahia (25 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya) lorsqu'un cyclomoteur a dérapé avant de percuter une personne qui marchait aux abords de la chaussée, causant le décès du conducteur (38 ans) et des blessures plus ou moins graves à la personne heurtée, a-t-on précisé. La personne décédée a été évacuée vers la morgue de l'hôpital de Sidi Bouabida (El Attaf) au moment où le blessé a, lui, été transféré vers la polyclinique d'El Abadia, a-t-on signalé. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.