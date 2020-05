Une startup spécialisée dans le développement d'équipements hydromécaniques destinés aux traitements des eaux usées, à Ain Defla, a réussi la gageure de produire, pour la première fois en Algérie, des canons pulvérisateurs désinfectants de haute qualité, destinés à la prévention et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)."L’idée de nous orienter vers la production de ce type d’équipements de prévention a été dictée par un devoir de responsabilité sociale et de contribution dans la découverte de solutions pour prévenir la propagation du Covid-19 et son éradication ", a indiqué à l’APS, le gérant de l’entreprise, Abdelghani Seffal(39ans).