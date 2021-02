Une personne est morte et cinq autres ont été blessées à des degrés différents de gravité, dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du vendredi à samedi dans la wilaya de Ain Témouchent, a-t-on appris auprès des service de la protection civile.

L’accident s'est produit suite à une collision entre deux véhicules et un tracteur doté d'une charrette qui circulaient en sens inverse au niveau du chemin de wilaya (CW 18) dans son tronçon reliant le village d'Ain El Beida (Hammam Bouhadajar) et la commune de Hassi El Ghella, a-t-on indiqué. L’accident a provoqué la mort d’un jeune agé de 27 ans sur place et a fait

cinq blessés dont deux dans un état critique, qui étaient à bord des deux véhicules, selon les services de la protection civile. Les cinq blessés ont été évacués vers les urgences médicales de la commune de Hassi El Ghella et le corps de la victime a été déposé à la morgue de cet établissement par les agents de la protection civile. Les services de sûreté compétents territorialement ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.