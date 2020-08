La compagnie Air Algérie a procédé à une donation de deux (2) simulateurs de vol au profit de l'Institut de l'Aéronautique et des Etudes Spéciale (IAES) de l'université de Blida, a indiqué, dimanche, la compagnie dans un communiqué. "Dans le cadre de l'encouragement de la recherche scientifique, Air Algérie a procédé à une donation de deux simulateurs de vol B727 et B737, avec équipements et pièces de rechange, en guise de support pédagogique de formation au profit de l'IAES de l'université de Blida", a précisé Air-Algérie. Cette donation contribuera, selon la même source, à "faire avancer la maîtrise du domaine aéronautique par les étudiants de l'IAES".