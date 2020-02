Le tribunal de Dar El Beida (Alger) a ordonné mardi, l'arrêt immédiat de la grève enclenchée par le personnel naviguant

commercial (PNC) d'Air Algérie, tout en le sommant de cesser d'entraver l'activité de l'entreprise, a affirmé le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi. "La décision de justice rendue par le tribunal de Dar El Beida (Alger) a ordonner l'arrêt immédiat de la grève enclenchée par le personnel naviguant commercial (PNC) d'Air Algérie, et le somme de cesser d'entraver l'activité de l'entreprise" a précisé à l'APS le même responsable.La grève du personnel naviguant commercial (PNC) de la compagnie aérienne

nationale Air Algérie, enclenchée lundi sans préavis, se poursuit mardi, conduisant à l'annulation de 40% des vols programmés, a-t-on affirmé. Ce même taux a été enregistré lundi, avec l'annulation de 13 vols programmés dont 10 sur des lignes internationales et 3 sur des lignes internes, selon le même responsable.Une cellule de crise a été mise en place pour le suivi de la grève et la

gestion des vols avec la reprogrammation de ceux annulés en recourant à des avions de plus grande capacité pour accueillir un maximum de passagers", a-t-il ajouté.M. Andaloussi a confirmé à l'APS la suspension lundi, à titre conservatoire, des 62 grévistes du PNC."Hier (lundi), le huissier de Justice a confirmé la vacance de 62 postes de travail suite à cette grève", a-t-il indiqué en ajoutant que "les procédures légales prévues en la matière" seront appliquées aux grévistes.Dans un communiqué diffusé lundi, Air Algérie avait indiqué que la grève de la corporation du PNC était "illégale". Cette grève, initiée par le SNPNCA (Syndicat National du Personnel Navigant Commercial Algérien), a engendré, selon la compagnie, de "grandes perturbations ainsi que l'annulation de plusieurs vols".Les revendications de ce syndicat concernent principalement les salaires, selon la même source. Depuis 2017, la Direction des ressources humaines d'Air Algérie a entamé des négociations avec l'ensemble des partenaires sociaux (dont le SNPNCA) pour une démarche globale qui tient compte de la situation financière de l'entreprise, rappelle le communiqué.