Air Algérie renforcera à partir du 20 janvier 2020 ses vols vers le sud du pays notamment vers la ville de Tindouf, a appris mardi l'APS auprès de la compagnie aérienne nationale. Ainsi, une nouvelle fréquence se fera à partir de Constantine vers Tindouf tous les jeudis à 20h30, a précisé la même source. Air Algérie avait annoncé, début octobre dernier, le renforcement de ses dessertes vers les villes de Tamanrasset et de Djanet, tous les jeudis à partir du mois de novembre courant. Par ailleurs, Air Algérie avait annoncé dimanche dernier que ses vols domestiques seront transférés vers le Terminal 1 c'est-à-dire l'ancien Aéroport international d'Alger "Houari-Boumediene" à compter du lundi 25 novembre courant. Dans un entretien accordé à l'APS, le P-dg de la compagnie, Bakhouche Allèche avait confirmé la "bonne santé" financière d'Air Algérie. Il a également assuré que la flotte de la compagnie bénéficiait d'une maintenance technique conforme aux normes internationales. D'ailleurs, a-t-il fait savoir, l'ensemble des structures d'Air Algérie, chargées de la maintenance et de la sûreté aérienne, étaient certifiées par les hautes instances internationales spécialisées. Sa flotte comprend des Boeing, des Airbus, des ATR et un avion-cargo Lockheed.